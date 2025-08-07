Футбол наполнен не только красивыми голами и невероятными победами, но и неожиданными трагедиями. Немало украинских звезд футбола преждевременно покинули этот мир.

В украинском футболе за последние десятилетия произошло сразу несколько таких неожиданных потерь. Самая свежая трагическая весть поступила от луганской Зари 6 августа, информирует 24 Канал.

Владимир Белоцерковец



Владимир Белоцерковец / Фото ФК Заря

Луганский клуб сообщил о внезапной смерти полузащитника Владимира Белоцерковца. Футболисту было всего 25 лет. Официальной причины пока не сообщаются. Была информация, что сегодня 7 августа причину смерти Белоцерковца скажут футболистам и тренерам Зари.

Сообщалось, что в клубе о смерти игрока узнали утром 6 августа от девушки Владимира. В день смерти Белоцерковец должен был пройти МРТ. Клубные врачи хотели убедиться, что травма больше не препятствует тренировкам футболиста, который за день до этого вернулся в общую группу.

Неофициальной информацией о трагедии Белоцерковца поделился блогер Игорь Бурбас. Он сообщил, что полузащитника Зари нашли мертвым под окном многоэтажки, в которой футболист жил аж на 18-м этаже. Следствие будет выяснять, умер ли игрок собственной смертью. Правоохранители только объяснили руководителям клуба, что "это был выбор самого футболиста".

Владимир Белоцерковец – воспитанник харьковского Металлиста и луганской Зари. Он поиграл за Зарю (11 игр), Ингулец (33 поединка) и запорожский Металлург (61 матч). Суммарно провел в своей карьере 105 игр, в которых отметился 5 голами и 10 ассистами.

В сезоне-2023/2024 Белоцерковец вместе с Ингульцом стал чемпионом Первой лиги Украины, выйдя с командой в УПЛ.

Валерий Лобановский



Валерий Лобановский / Фото fcdynamo.kiev.ua

Еще одна легендарная фигура для украинского футбола отошла в вечность в мае 2022-го. Речь идет о великом метре Валерии Лобановском.

7 мая 2002 года наставнику стало плохо во время матча чемпионата между киевским Динамо и запорожским Металлургом. Валерий Васильевич был госпитализирован в больницу, где ему установили диагноз – инсульт. Тренера киевлян было прооперировано, но состояние его было критическим. Перед этим он уже имел два инфаркта, а в 2001-м пропустил все гостевые матчи киевлян в еврокубках из-за гипертонии и запрета врачей путешествовать самолетами.

К сожалению, 13 мая того же года сердце великого наставника остановилось, Лобановский так и не пришел в себя. В этой трагичности есть символический момент. Валерий Лобановский отошел в мир иной в день рождения киевского Динамо.

Андрей Гусин



Андрей Гусин / Фото ФК Динамо

17 сентября 2014 года трагически погиб бывший футболист сборной Украины и киевского Динамо Андрей Гусин Трагедия произошла 17 сентября около 14:00 на киевском автодроме "Чайка". Гусин, который занимался автомобильным спортом и участвовал в гонках, катался на мотоцикле на треке автодрома. На одном из виражей экс-игрок вылетел с мотоцикла, влетев в отбойник.

Андрей Гусин скончался на месте от полученных травм, которые были несовместимы с жизнью. Перед смертельным заездом Гусин увлекался в последнее время ездой на двухколесном. Гусину навсегда 42..

Максим Пашаев



Максим Пашаев / Фото ФК Днепр

Также преждевременно ушел из жизни бывший фланговый защитник Кривбасса и Днепра Максим Пашаев. В смертельное ДТП левый защитник попал 11 декабря 2018 года. В тот день Пашаев возвращался из Киева в Кременчуг, но не доехал, попав в аварию недалеко от поселка городского типа Градижск Полтавской области. Автомобиль футболиста вылетел в кювет из-за обледенелой части трассы.

Пашаева в тяжелом состоянии и без сознания госпитализировали в местную больницу. Футболист умер на следующий день, 12 декабря, в реанимации из-за полученных травм. Игроку было всего 20 лет.

Максим Пашаев поиграл в своей карьере только за два клуба – Кривбасс (29 игр) и Днепр (23 матча). В сыгранных поединках забил 2 гола и отдал столько же ассистов. Защитник имел за своей спиной выступления за юношескую (U-19) и молодежную (U-21) сборные Украины.

Майкон



Майкон / Фото ФК Шахтер

Еще один футболист УПЛ, жизнь которого унесла авария, стал бразильский форвард Майкон. 25-летний легионер поиграл в Украине за Волынь (65 встреч), Ильичевец (11 поединков), Шахтер (6 игр) и Зарю (4 матча). Также поиграл за рубежом за ФКСБ (8 игр) и ФКСБ-2 (2 игры).

Смертельная авария с участием футболиста произошла 8 февраля 2014 года. Майкон погиб в автокатастрофе в Донецке. Перед этим 31 декабря 2013-го бразилец вернулся в Шахтер из аренды из мариупольского Ильичевца.

Павел Худзик



Павел Худзик / Фото ФК Заря

6 марта 2015 года автомобиль полузащитника Павла Худзика Volkswagen Polo столкнулся с Nissan X-trail. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель на Nissan, который выехал на встречную полосу и врезался в машину футболиста.

Авария произошла на трассе Киев – Черкассы в 140 клиометрах от столицы Украины. Худзика госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой. К сожалению, через два дня, 8 марта, Павел умер, не выйдя из комы.

За свою карьеру 29-летний Худзик поиграл за целый ряд украинских клубов, среди которых был ПФК Львов, Оболонь, Заря. Всего провел 243 матча (33 гола и 10 результативных передач).

Максим Белый



Максим Белый / Фото ФК Заря

Максим Белый стал еще одним украинским футболистом, который преждевременно ушел из жизни. Весной 2012-го стало известно о проблемах со здоровьем у полузащитника. В осенней части чемпионата футболист получил травму после верховой борьбы, травмировав голову.

После чего Белый пожаловался на головную боль. Впоследствии сообщалось, что у футболиста опухоль головного мозга, хотя в Заре отказывались говорить о болезни своего игрока. Однако в луганском клубе рассказали, что Максим проходит лечение в Израиле и Германии.

4 сентября полузащитника выписали из немецкой больницы, куда 4 декабря он вернулся для контрольного обследования. Врачебные вердикты были положительные – Белый мог вернуться в Зарю, но болезнь внезапно спрогрессировала.

14 сентября 2013-го Заря объявила о смерти Максима Белого.

За свою карьеру 24-летний полузащитник успел поиграть за Металлист-2, Харьков, Металлург Запорожье и Зарю.