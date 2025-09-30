В Іспанії трагічно загинув воротар після зіткнення на футбольному полі
- 19-річний голкіпер Рауль Рамірес трагічно загинув після отримання травми голови під час матчу п’ятого дивізіону чемпіонату Іспанії.
- Королівська іспанська федерація футболу оголосила триденну жалобу, а органи футболіста будуть пожертвувані для людей, які цього потребують.
Футбольну спільноту Іспанії сколихнула трагічна новина. Під час матчу жахливу травму отримав 19-річний голкіпер Рауль Рамірес, яка згодом призвела до смерті.
Це сталося 27 вересня під час матчу п’ятого дивізіону чемпіонату Іспанії, в якому зустрічалися Коліндрес і Ревілья. Юний воротар отримав удар у голову, після якого знепритомнів на футбольному полі, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Sun.
Що сталося з іспанським воротарем?
Голкіпер Коліндреса під час одного з ігрових епізодів зіштовхнувся з нападником суперників головою і втратив свідомість. Після цього йому терміново першу медичну допомогу надав головний тренер команди Рафа де Пенья, який зробив штучне дихання.
Наставнику допомагала медсестра, яка була на матчі в ролі вболівальниці. Їм вдалося відновити серцебиття гравця, після чого футболіста забрали в лікарню.
У кареті швидкої допомоги серце гравця знову зупинялося, але лікарі його запустили. На жаль, через два дні після госпіталізації до відділення інтенсивної терапії Рауль Рамірес усе ж таки помер у лікарні в місті Сантандер.
На цю сумну подію вже відреагували в Королівській іспанській федерації футболу. В організації висловили співчуття близьким гравця.
Вся наша підтримка та співчуття кантабрійському футболу. Ніхто не повинен так рано покидати цей світ. Спочивай з миром,
– йдеться у заяві.
Нагадаємо, що напередодні в Іспанії загинув ще один воротар. На 89-му році життя перестало битися серце колишнього голкіпера Реала, який шість разів тріумфував у чемпіонаті у складі "вершкових".
Які заходи було прийнято після трагедії?
- Після новини про смерть Рауля Раміреса Королівська іспанська федерація футболу оголосила триденну жалобу.
- Пам'ять про воротаря вшанують хвилиною мовчання на всіх матчах наступного туру чемпіонату Іспанії.
- За бажанням родини футболіста було прийнято рішення пожертвувати його органи для людей, які цього потребують.