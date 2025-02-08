"Мета – перемагати завжди": Мбаппе виступив із потужним меседжем перед дербі Мадрида

Невдовзі розпочнеться головна подія футбольного вікенду в Іспанії. Реал вдома на "Бернабеу" прийматиме вічного суперника Атлетіко у пекельному мадридському дербі.

Кіліан Мбаппе висловився щодо майбутнього "Ель Мадриленьо". Зірковий нападник підкреслив важливість поєдинку проти "матрацників", повідомляє 24 канал із посиланням на клубне телебачення "вершкових".

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Мбаппе про дербі з Атлетіко

Кіліан Мбаппе прокоментував майбутній поєдинок проти Атлетіко, підкресливши статус матчу. Зірковий француз також поділився очікуваннями від поєдинку із "матрацниками".

Форвард Реала заявив, що вони повинні виграти дербі, приклавши чимало зусиль для здобуття позитивного результату. Мбаппе виокремив атмосферу "Бернабеу", зазначивши, що фанати дуже допоможуть довести велич "Королівського клубу".

Хочу допомогти команді та сподіваюся, що ми переможемо. Я вперше зіграю у цьому дербі. Я завжди граю на перемогу, цей матч важливий для нас та фанатів Реала. Мета – перемагати завжди, особливо у матчах з Атлетіко, коли вони дуже близькі до нас у таблиці,

– заявив Мбаппе.

Зазначимо, що матч Реал – Атлетіко в межах 23-го туру Ла Ліги-2024/2025 відбудеться сьогодні – 8 лютого. Дербі Мадрида розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що "Королівський клуб" лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Вершкові" мають на один пункт більше, ніж "матрацники", тому у разі перемоги Реал зможе відірватись від Атлетіко на 4 очки.