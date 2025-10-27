Не зіграв жодної хвилини: яка витівка Луніна призвела до вилучення у матчі Реал – Барселона

У неділю, 26 жовтня, мадридський Реал прийняв каталонську Барселону у рамках 10-го туру іспанської Ла Ліги-2025/2026. Ель-Класіко запам'яталось перемогою "вершкових" 2:1 та бійкою наприкінці матчу.

Гол Кіліана Мбаппе наприкінці ще першого тайму приніс перемогу Реалу з рахунком 2:1. Протягом усієї гри на "Сантьяго Бернабеу" була шалена напруга на футбольному полі, яка вкінці матчу вилилась у масштабну сутичку, яка закінчилась вилученнями, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Ла Ліги.

За що вилучили Луніна?

Вже у компенсований до Ель-Класіко час, як притаманно принциповим дербі, спалахнула штовханина. Активну участь у ній взяв український воротар Реала Андрій Лунін, який стежив за грою із лави запасних "вершкових". Українець за межами поля намагався словами спровокувати команду суперника.

За що отримав від головного арбітра зустрічі жовту картку. Однак у фінальному протоколі цей гірчичник змінився на вилучення Луніна. Ось так Андрій отримав червону картку навіть не вийшовши на футбольне поле.

Відео сутички у матчі Реал – Барселона

Згодом стало відомо, що ж викрикнув Лунін у сторону лави запасних Барселони. Андрій сказав суперникам: "Сідайте". Однак не лише за це слово вилучили українця. Більше червону картку голкіпер "Королівського клубу" отримав за агресивну манеру, у якій він зірвався із лави запасних та пішов у бік технічної зони "блаугранас". Таке пояснення повідомило джерело El Chiringuito TV.

Його вилучили з поля за те, що він залишив свою лаву запасних та агресивно попрямував до лави суперників,

– йдеться у повідомленні.

Після Ель-Класіко дружина українського голкіпера Анастасія виклала фото у своєму інстаграмі, яке зробила з трибун домашньої арени Реала. Вона із гумором відреагувала на червону картку чоловіка.

Ну привіт червона,

– підписала фото кохана Андрія.



Реакція дружини Луніна на вилучення Андрія / Скриншот із інстаграму Анастасії

До слова, у поточному сезоні-2025/2026 Лунін ще не зіграв жодного матчу.

Ця перемога в Ель-Класіко дозволила Реалу збільшити перевагу у балах над Барселоною. Тепер між іспанськими грандами різниця у 5 очок на користь мадридців – 27 проти 22-х у "блаугранас".

