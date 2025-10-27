Лунина удалили в Эль-Класико, не сыграв ни одной минуты: что сказал украинский вратарь Реала

В воскресенье, 26 октября, мадридский Реал принял каталонскую Барселону в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги-2025/2026. Эль-Класико запомнилось победой "сливочных" 2:1 и дракой в конце матча.

Гол Килиана Мбаппе в конце еще первого тайма принес победу Реалу со счетом 2:1. В течение всей игры на "Сантьяго Бернабеу" было безумное напряжение на футбольном поле, которая в конце матча вылилась в масштабную схватку, которая закончилась удалениями, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Ла Лиги.

К теме Реал одерживает бешеную победу над Барселоной в горячем дерби в Ла Лиге

За что удалили Лунина?

Уже в компенсированное к Эль-Класико время, как присуще принципиальным дерби, вспыхнула потасовка. Активное участие в ней принял украинский вратарь Реала Андрей Лунин, который следил за игрой со скамейки запасных "сливочных". Украинец за пределами поля пытался словами спровоцировать команду соперника.

За что получил от главного арбитра встречи желтую карточку. Однако в финальном протоколе этот горчичник изменился на удаление Лунина. Вот так Андрей получил красную карточку даже не выйдя на футбольное поле.

Видео схватки в матче Реал – Барселона

Впоследствии стало известно, что же выкрикнул Лунин в сторону скамейки запасных Барселоны. Андрей сказал соперникам: "Садитесь". Однако не только за это слово удалили украинца. Больше красную карточку голкипер "Королевского клуба" получил за агрессивную манеру, в которой он сорвался со скамейки запасных и пошел в сторону технической зоны "блаугранас". Такое объяснение сообщил источник El Chiringuito TV.

Его удалили с поля за то, что он оставил свою скамейку запасных и агрессивно направился к скамейке соперников,

– говорится в сообщении.

После Эль-Класико жена украинского голкипера Анастасия выложила фото в своем инстаграме, которое сделала с трибун домашней арены Реала. Она с юмором отреагировала на красную карточку мужа.

Ну привет красная,

– подписала фото возлюбленная Андрея.



Реакция жены Лунина на удаление Андрея / Скриншот из инстаграма Анастасии

К слову, в текущем сезоне-2025/2026 Лунин еще не сыграл ни одного матча.

Эта победа в Эль-Класико позволила Реалу увеличить преимущество в баллах над Барселоной. Теперь между испанскими грандами разница в 5 очков в пользу мадридцев – 27 против 22-х у "блаугранас".

Лунин хочет покинуть Реал?