Снайпер чи фотограф: на матчі Реала помітили дивну людину

У мережі набирає популярності відео з дивною людиною на матчі Клубного чемпіонату світу в США. Користувачі губляться в здогадках, хто б це міг бути.

У суботу, 5 липня, на Клубному чемпіонаті світу-2025 визначилися останні півфіналісти. Мадридський Реал зумів зберегти переможний рахунок у чвертьфіналі з Боруссією (3:2), пише 24 Канал.

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Загадкова людина на матчі КЧС-2025

На матчі вболівальники помітили дивну людину, яка знаходилася поруч з табло. Відео набрало купу переглядів.

При збільшенні видно дві людини. У однієї на тринозі прикріплений бінокль, а в іншої був пристрій, схожий на рушницю.

У коментарях користувачі губляться в здогадках, хто б це міг бути. Одні вважають, що це був снайпер, а інші – оператор трансляції.

Відео зі снайпером на матчі Реалу

Зазначимо, що під час матчів Клубного чемпіонату світу вживаються безпрецедентні заходи безпеки. Тож цілком ймовірно, що на чвертьфіналі з Реалом були присутні представники спецслужб.

Нагадаємо, що визначилися усі чотири півфіналісти КЧС-2025. За трофей боротимуться три європейські клуби та один бразильський.