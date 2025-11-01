"Шок для Луніна": Реал серйозно націлився на трансфер українського футболіста

Андрій Лунін уже восьмий рік є гравцем мадридського Реала. Лише протягом одного сезону він мав стабільну ігрову практику в іспанському гранді й наразі є другим воротарем після Тібо Куртуа.

Голкіпер збірної України все ще чекає на свій шанс закріпитися в основі й розраховує стати номером 1 "вершкових" після відходу бельгійця. Напередодні ж з'явилася інформація, що він може отримати ще одного конкурента, повідомляє 24 Канал із посиланням на E-noticies.

Читайте також Долю матчу юнацьких команд Шахтаря та Динамо вирішив шалений гол через вітер: ефектне відео

Кого хоче придбати Реал?

Мадридський клуб планує підсилити свій склад новим воротарем і звернув свою увагу на іншого нашого земляка. На радари Реала потрапив Владислав Крапивцов, який виступає за іспанську Жирону.

"Вершкові" бачать у 20-річному голкіпері юнацької збірної України великий потенціал. Скаути вважають його одним з найперспективніших гравців у світі на своїй позиції, виділяючи силу, рефлекси, характер і стрімкий прогрес українця.

Стиль Крапивцова, який поєднує сміливість у грі на виходах та гарну роботу ніг, ідеально відповідає вимогам, які цінують у Реалі. Мадридці вже планують перехід українського голкіпера, який може відбутися під час наступного літнього трансферного вікна.

У виданні зазначають, що "ця новина стала шоком для Луніна", який був упевнений, що його момент настане, коли Куртуа погіршить свою гру або ж залишить команду. Можливість того, що клуб зацікавився Владиславом Крапивцовим "викликала занепокоєння та тривогу".

До слова. В нинішньому сезоні Андрій Лунін ще не зіграв жодного поєдинку за Реал. В останньому матчі проти Барселони він отримав червону картку за межами поля через активну участь у сутичці між командами наприкінці зустрічі.

Зазначимо, що наразі "вершкові" очолюють турнірну таблицю іспанської Ла Ліги, набравши 27 очок після 10 турів. Реал на 5 очок випереджає Барселону, яка є найближчим переслідувачем.

Що відомо про Владислава Крапивцова?