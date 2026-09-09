Реал переміг Інтер в Лізі чемпіонів завдяки двом курйозним помилкам італійців

У вівторок, 8 вересня, стартував основний етап Ліги чемпіонів 2026/2027. У перший ігровий день відбувся гарячий матч за участі мадридського Реала.

Команда Жозе Моурінью приймала на своєму полі чинних чемпіонів Італії Інтер. Мадридці потужно стартували у цьому сезоні в Ла Лізі, проте в останньому турі поступились Бетісу, повідомляє 24 Канал.

Як команди почали сезон

У свою чергу Інтер стартував не менш переконливо, вигравши всі три матчі Серії А на старті. Ба більше, в минулому турі "неррадзурі" ефектно здолали прямого конкурента в боротьбі за чемпіонство Наполі.

Очікувалось, що у звітному матчі не зможе зіграти український воротар Андрій Лунін. ЗМІ писали, що кіпер підхопив грип і його навіть не внесли у заявку. Правда, при оголошенні складів виявилось, що Андрій на лаві запасних.

Але місце у воротах все одно віддали Тібо Куртуа. Також з перших хвилин за Реал вийшов Дензел Думфріс, який цього літа перебрався в клуб саме з Інтера. Також з перших хвилин вийшов Мбаппе, який отримав індивідуальну нагороду перед матчем.

Реал – Інтер 2:1

Голи: Мбаппе, 14, Вальверде, 23 – Карлос Аугусто, 77.

Мадридці були явними фаворитами зустрічі, але і самі гості допомогли Реалу реалізувати свій статус. Всього за половину тайму Інтер подарував супернику аж два голи.

Спочатку Біссек на рівному місці подарував м'яч Браїму Діасу, який пасом вивів Мбаппе сам на сам із воротарем. Кіліан без проблем реалізував свій шанс.

А за кілька хвилин вже воротар Інтера допустив грубої помилки. Хосеп Мартінес на рівному місці віддав м'яч Вальверде, який одразу пробив у порожні ворота.

Мадридці володіли ініціативою до перерви, але у другому таймі вже більш активними були італійці. Зрештою гостям вдалось відіграти один м'яч, коли Карлос Аугусто вдало замкнув простріл з флангу.

Але врятувати бодай нічию підопічним Крістіана Ківу не вдалось. Мадридці набирають перші три бали в Лізі чемпіонів та у наступному турі битимуться із ще одним представником Серії А Ромою. У свою чергу на Інтер чекає домашня гра проти Брюгге.

Огляд матчу Реал – Інтер: дивитися відео на Megogo