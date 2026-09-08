Форвард мадридського Реала став найкращим бомбардиром головного єврокубкового турніру минулого сезону. Нагородження відбулося безпосередньо перед одним із найочікуваніших матчів нового розіграшу Ліги чемпіонів, передає 24 Канал.

Фігу вручив Мбаппе престижну нагороду

Перед стартовим свистком на легендарному стадіоні відбулася урочиста церемонія. Колишній володар "Золотого м'яча" Луїш Фігу особисто вручив Кіліану Мбаппе "Золоту бутсу" – нагороду найкращому бомбардиру Ліги чемпіонів сезону-2025/26.



Мбаппе отримав нагороду з рук Фігу/ Фото Getty Images

Французький нападник минулого сезону продемонстрував феноменальну результативність. Мбаппе забив 15 голів у Лізі чемпіонів та лише на один м'яч випередив форварда Баварії Гаррі Кейна.

Особливо вражає статистика нападника на етапі ліги, який прийшов на зміну традиційному груповому раунду. Мбаппе відзначився там 13 разів, встановивши рекорд турніру.

Схоже, отримана перед матчем нагорода стала для француза додатковою мотивацією. У першому таймі зустрічі Реала з Інтером Мбаппе вже встиг забити, допомігши мадридцям піти на перерву з перевагою 2:0.

Мбаппе претендує ще й на "Золотий м'яч"

На цьому індивідуальні амбіції французької суперзірки не завершуються. Мбаппе потрапив до списку 30 претендентів на головну індивідуальну нагороду світового футболу – "Золотий м'яч" 2026 року.

Нападник Реала після переходу до мадридського клубу продовжує підтверджувати статус одного з найкращих голеадорів планети. Кожен його результативний матч лише підсилює позиції француза у боротьбі за престижний трофей.

Водночас останні місяці для Мбаппе були пов'язані не лише з футболом. Раніше з'являлася інформація, що французький форвард нібито став ціллю злочинців, які планували його викрадення.