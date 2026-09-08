Нападающий мадридского Реала стал лучшим бомбардиром главного еврокубкового турнира прошлого сезона. Награждение состоялось непосредственно перед одним из самых ожидаемых матчей нового розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает 24 Канал.

Фигу вручил Мбаппе престижную награду

Перед стартовым свистком на легендарном стадионе состоялась торжественная церемония. Бывший обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу лично вручил Килиану Мбаппе "Золотую бутсу" – награду лучшему бомбардиру Лиги чемпионов сезона 2025/26.



Мбаппе получил награду из рук Фигу / Фото Getty Images

Французский нападающий в прошлом сезоне продемонстрировал феноменальную результативность. Мбаппе забил 15 голов в Лиге чемпионов и всего на один мяч опередил форварда Баварии Гарри Кейна.

Особенно впечатляет статистика нападающего на этапе лиги, который пришел на смену традиционному групповому раунду. Мбаппе отличился там 13 раз, установив рекорд турнира.

Похоже, полученная перед матчем награда стала для француза дополнительной мотивацией. В первом тайме встречи Реала с Интером Мбаппе уже успел забить, помогая мадридцам уйти на перерыв с преимуществом 2:0.

Мбаппе претендует что еще и на "Золотой мяч"

На этом индивидуальные амбиции французской суперзвезды не заканчиваются. Мбаппе вошел в список из 30 претендентов на главную индивидуальную награду мирового футбола – "Золотой мяч" 2026 года.

Нападающий Реала после перехода в мадридский клуб продолжает подтверждать статус одного из лучших голеадоров планеты. Каждый его результативный матч лишь укрепляет позиции француза в борьбе за престижный трофей.

В то же время последние месяцы для Мбаппе были связаны не только с футболом. Ранее появлялась информация, что французский нападающий якобы стал мишенью преступников, планировавших его похищение.