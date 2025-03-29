Іспанський тренер зізнався, чи стане поява у стартовому складі Луніна проблемою для Реала

У суботу, 29 березня, відбудуться матчі 29 туру іспанської Ла Ліги. Закриватиме програму ігрового дня поєдинок між Реалом і Леганесом.

Його пропустить основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа. Він не потрапив навіть до заявки, тож свій шанс отримає Андрій Лунін.

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Що сказав перед грою наставник Леганеса

На передматчевій пресконференції головний тренер Леганеса Борха Хіменес поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі. Зокрема, він висловився про воротарську позицію в Реалі, заявивши, що зміни не вплинуть на якість, повідомляє 24 Канал із посиланням на Deportes.

"Ми зіграємо на "Бернабеу", де суперник завжди домінує. Нам доведеться докласти багато зусиль, щоб досягти позитивного результату. Цього сезону ми проведемо між собою вже третій матч, минулого разу в Кубку в нас був чудовий шанс здолати суперника. Зараз головна мета – залишитися в елітному дивізіоні.

Я не вірю, що Реал матиме проблеми через відсутність Куртуа. Звичайно, він – один із найкращих воротарів світу, але у них є Лунін, який чудово провів минулий сезон і має досвід виступів у збірній України. Обидва воротарі дуже сильні, тож не можна говорити про втрату", – сказав Хіменес.

До слова. В нинішньому сезоні Андрій Лунін провів 10 матчів на клубному рівні. Він пропустив 13 голів і чотири рази залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Наразі Реал посідає друге місце в турнірній таблиці, а Леганес бореться за виживання – 18-та сходинка.