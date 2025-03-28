Напередодні цієї гри з'являлися чутки, що основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа може її пропустити, а у стартовому складі зіграє Андрій Лунін. Все через травму, яку бельгієць отримав у таборі національної збірної.

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Шанс для Луніна

Перед матчем з Леганесом Карло Анчелотті відвідав традиційну пресконференцію. На ній він підтвердив, що свій шанс отримає українець, але зазначив, що проблеми зі здоров'ям у Тібо Куртуа не є надто серйозними, повідомляє 24 Канал із посиланням на AS.

У Куртуа незначне ушкодження. Він повернеться до повноцінної роботи за кілька днів. І ми очікуємо, що Дані Себальос та Ферлан Менді відновляться до першого матчу з Арсеналом у Лізі чемпіонів,

– сказав італійський тренер.

Зазначимо, що поєдинок Реал – Леганес розпочнеться о 22:00 за київським часом. Тібо Куртуа не потрапив навіть до заявки на гру.

До слова. Цей матч має стати 11-м для Андрія Луніна в нинішньому сезоні у складі "вершкових". До цього він пропустив 13 голів та чотири рази залишав свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що напередодні мадридський Реал виставив цінник на українського воротаря, який влітку може змінити клубну прописку. Ним цікавиться англійський гранд, який вже розпочав перемовини та готовий задовольнити фінансові вимоги керівництва "вершкових".