Накануне этой игры появлялись слухи, что основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа может ее пропустить, а в стартовом составе сыграет Андрей Лунин. Все из-за травмы, которую бельгиец получил в лагере национальной сборной.

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Шанс для Лунина

Перед матчем с Леганесом Карло Анчелотти посетил традиционную пресс-конференцию. На ней он подтвердил, что свой шанс получит украинец, но отметил, что проблемы со здоровьем у Тибо Куртуа не являются слишком серьезными, сообщает 24 Канал со ссылкой на AS.

У Куртуа незначительное повреждение. Он вернется к полноценной работе через несколько дней. И мы ожидаем, что Дани Себальос и Ферлан Менди восстановятся к первому матчу с Арсеналом в Лиге чемпионов,

– сказал итальянский тренер.

Отметим, что поединок Реал – Леганес начнется в 22:00 по киевскому времени. Тибо Куртуа не попал даже в заявку на игру.

К слову. Этот матч должен стать 11-м для Андрея Лунина в нынешнем сезоне в составе "сливочных". До этого он пропустил 13 голов и четыре раза оставлял свои ворота "сухими".

Напомним, что накануне мадридский Реал выставил ценник на украинского вратаря, который летом может сменить клубную прописку. Им интересуется английский гранд, который уже начал переговоры и готов удовлетворить финансовые требования руководства "сливочных".