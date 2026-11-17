Медійна активність мадридського Реала поширюється не лише на спроби чинити тиск на арбітрів, але й на захист своїх футболістів від дискримінації. Клубні юристи здобули перемогу в резонансній судовій справі щодо образ на адресу Кіліана Мбаппе.

Як зазначає сайт Реала, інцидент стосується виїзного для "бланкос" матчу 24 серпня 2025 року проти Ов'єдо. Тоді один із вболівальників господарів дозволив собі вигуки расистського змісту на адресу французької зірки.

Справа "Реал проти вболівальника"

Команді адвокатів Реала знадобилося понад рік для того, щоб у суді відстояти честь свого нападника. Зрештою Феміда визнала докази, надані стороною обвинувачення, достатньо вагомими, щоб засудити фана Ов'єдо.

Він був оголошений винним у злочині на ґрунті ненависті. За це іспанським законодавством передбачено покарання у вигляді ув'язнення на 11 місяців. Також порушника позбавили певних прав та призначили грошовий штраф.

Але у в'язниці кривдник Кіліана Мбаппе все ж не сидітиме. Суд погодився вважати покарання умовним, якщо впродовж двох років чоловік не буде відвідувати футбольні матчі на стадіонах.

"Бланкос" не дають ображати своїх

Мадридський гранд дуже пильно стежить за будь-якими проявами расизму проти своїх гравців і регулярно реагує на такі інциденти судовими позовами.

Для юридичної команди клубу це вже принаймні п'ята справа щодо дискримінації, яку вони виграли. Усі були ініційовані через поведінку вболівальників різних команд елітного іспанського дивізіону.