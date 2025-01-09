Реал обіграв Мальорку та вийшов у фінал Суперкубка Іспанії 2025

В Саудівській Аравії триває розіграш Суперкубка Іспанії 2025 року. Першим фіналістом турніру стала Барселона, обігравши Атлетік з рахунком 2:0.

Реал – Мальорка 3:0

Голи: Беллінгем, 63, Вальєнт, 90+2 (ГВВ), Родріго 90+5

Сьогодні, 9 січня, відбувся матч другої пари Суперкубка Іспанії 2025 року. Між собою на стадіоні "Кінг Абдалла Спортс Сіті" зустрічались Реал та Мальорка, повідомляє 24 канал.

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Мальорка витримала перший тайм

Для Реала матчі проти Мальорки завжди складаються непросто. Непоступливі острів'яни можуть завдати чимало проблем "Королівському клубу".

У першому таймі гравці Мальорки вимушені були захищатись від навал атакувальної ланки Реала. "Вершкові" контролювали м'яч та намагались знайти шлях до воріт острів'ян.

Проте "червоно-чорні" не збирались весь матч відсиджуватись в обороні. Мальорка мала декілька нагод, щоб засмутити Тібо Куртуа, але підвела реалізація.

Реал також попри чималу кількість створених моментів не зміг забити у ворота острів'ян. У підсумку перший тайм завершився з рахунком 0:0.

Реал знищив суперника

Реал зумів відкрити рахунок на 63-й хвилині матчу. Гравці Реала двічі за 30 секунд пробили по воротах Мальорки, але з третьої спроби забитим м'ячем відзначився Джуд Беллінгем.

На 78-й хвилині поєдинку гравці Реала провели чудову комбінацію. Родріго міг забивати гол, але влучив прямо у голкіпера Мальорки.

За дві хвилини Кіліан Мбаппе опинився на ударній позиції. Зірковий француз пробивав у ближній кут, але голкіпер Домінік Грейф зумів відбити м'яч.

У компенсований час Реал поставив масну крапку у матчі. Гравець Мальорки у підкаті зрізав м'яч у власні ворота – 2:0. За декілька хвилин Родріго добив острів'ян, забивши третій гол.

У підсумку матч завершився перемогою "Королівського клубу". Мадридці зустрінуться з Барселоною у фіналі Суперкубка Іспанії – у неділю 12 січня, о 21:00 за київським часом.