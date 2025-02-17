Чи зможе МанСіті закамбечити у Мадриді: прогноз на битву проти Реала у Лізі чемпіонів

У середу, 19 лютого, мадридський Реал зіграє матч-відповідь проти англійського Манчестер Сіті у рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. "Королівський клуб" володіє перевагою перед домашнім поєдинком.

Перша зустріч, яка відбулась 11 лютого в Манчестері, закінчилась вольовою перемогою команди Карло Анчелотті – 2:3. По ходу поєдинку гості із Мадрида були змушені двічі відігруватись у рахунку. Обидва рази після голів норвезького форварда МанСіті Ерлінга Голанда, інформує 24 Канал.

До теми Історична перемога: Реал встановив унікальний рекорд у Лізі чемпіонів

Команда Гвардіоли їде у Мадрид за реваншем

Однак мадридський клуб добре відомий уболівальникам, як колектив, який може здійснити майже нереальний камбек на останніх хвилинах матчу. Саме так було і цього разу. На 86-й хвилині Брахім Діас зрівняв цифри на табло 2:2, а на другій компенсованій хвилині Джуд Беллінгем приніс перемогу Реалу.

До слова, перший гол у ворота Едерсона забив Кіліан Мбаппе на 60-й хвилині гри.

Цей перший матч Манчестер Сіті та Реала ще довго обговорювали у футбольній спільноті. Це буде нереальний поєдинок, який був точно вартий фіналу, а не лише 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Коротко про історію зустрічей Реала та МанСіті

Найближча гра стане вже 14-ю очною битвою топових грандів Європи. У попередньому матчі Реал вийшов у лідери за кількістю перемог – 5 проти 4-х в англійського клубу. Ще 4 поєдинки зводились до мирових.

Найкращим бомбардиром протистояння Реала проти Манчестер Сіті досі є вже колишній форвард мадридців Карім Бензема, на рахунку якого 6 голів у ворота "містян". Другим йде бразилець Родріго (4 м'ячі), а топ-3 замикає Бернарду Сілва (4 голи). Стільки ж у Кевіна Де Брюйне. Останні троє можуть покращити свою статистику в очному матчі.

Востаннє Реал програвав МанСіті у сезоні Ліги чемпіонів-2022/2023, коли поступився розгромно 4:0. Це був матч-відповідь 1/2 фіналу турніру.

Зверніть увагу! Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів Реал – Манчестер Сіті розпочнеться 19 лютого о 22:00 (за київським часом).

Прогноз Favbet

Якщо перед першим матчем Реал був андердогом протистояння, то напередодні другого поєдинку мадридці стали фаворитами – 1,87 на перемогу "вершкових" проти 3,65 на звитягу МанСіті. Нічия у майбутній зустрічі оцінена у 4,30.

У Favbet не вірять, що команді Пепа Гвардіоли вдасться здійснити камбек та вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На прохід Реала стоїть дуже низький коефіцієнт 1,19. Натомість на вихід клубу із Манчестера у наступний раунд 4,70.

На те, що команди проб'ють тотал голів більше 2,5 – 1,32. Тому не виключено, що на уболівальників чекає знову результативний матч.

Ймовірно, що слід чекати голів від обох клубів: так – 1,36, ні – 3,15. Ба більше, першими у поєдинку повинні забити господарі – 1,66 проти 2,35 на перший гол у зустрічі від гостей.