Реал – Пачука 3:0

Голи: Мбаппе, 37, Родріго, 53, Вінісіус Жуніор, 84 (П)

Мадридський Реал здобув другий трофей в новому сезоні. "Королівський клуб" у фіналі Міжконтинентального кубка 2024 обіграв Пачуку, повідомляє 24 канал.

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Легка прогулянка для Реала

Реал, як і належить фавориту, чималу кількість часу контролював м'яч та намагався створити момент для взяття воріт. Номінальні гості вдало відбивались від навал "вершкових" майже до кінця першої половини гри.

На 37-й хвилині матчу "Королівський клуб" повів у рахунку. Голом відзначився Кіліан Мбаппе, який повернувся після травми.

Перший тайм завершився з рахунком 1:0 на користь Реала.

На початку другої половини гри Пачука мала нагоду відігратись, але підвела реалізація. Реал одразу покарав мексиканців, забивши другий гол.

На 53-й хвилині матчу забитим м'ячем відзначився Родріго. Бразилець влучно пробив у правий верхній кут з-за меж карного майданчика Пачуки – 2:0.

За 10 хвилин до кінця матчу гравець Пачуки збив Лукаса Васкеса у власному штрафному майданчику. Однак, рефері призначив пенальті після перегляду VAR.

Виконувати 11-метровий пішов Вінісіус Жуніор. Карлос Морено був близький, щоб відбити пенальті, але бразилець пробив з неймовірною силою та не залишив шансів голкіперу.

На першій компенсованій хвилині Пачука змогла відіграти один гол. Однак, його було скасовано, адже боковий арбітр зафіксував положення поза грою у гравця мексиканського колективу.

У підсумку матч завершився перемогою "Королівського клубу" – 3:0. Реал став володарем Міжконтинентального кубка 2024 року.