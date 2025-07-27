Алонсо обрав футболістів, які покинуть Реал: чи є Лунін у списку

Хабі Алонсо на початку літа 2025 року очолив мадридський Реал. Іспанський тренер має своє бачення, якою повинна бути команда у наступному сезоні.

"Королівський клуб" позбудеться низки гравців за рекомендацією Алонсо. До списку на вихід увійшли щонайменше п'ять виконавців, повідомляє 24 канал із посиланням на AS.

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Хто з футболістів покине Реал?

Хабі Алонсо склав список футболістів, які повинні покинути Реал у це літнє трансферне вікно. "Королівський клуб" покинуть, як атакувальні гравці, так і гравці захисної ланки команди.

У списку на вихід, який склав Хабі Алонсо, знаходяться: нападники – Родріго та Ендрік, півзахисник Дані Себальос, захисники – Ферлан Менді та Давід Алаба. Андрій Лунін, попри чутки, залишиться у клубі.

Передсезонна підготовка Реала розпочнеться 4 серпня у Вальдебебасі. Після чого "Королівський клуб" почне займатись продажем вищеназваних футболістів.

До слова. Чутки про відхід Родріго з'явились вже давно. Бразильського вінгера пов'язують з англійськими клубами.

Зазначимо, що Ендріка можуть залишити у Реалі. Проте бразильський форвард має відправитись в оренду задля того, аби набратися досвіду.

Раніше повідомляли, що деякі зіркові футболісти Реала не спілкуються з Вінісіусом Жуніором. У роздягальні "вершкових" напружена атмосфера через поведінку бразильця.