У вівторок, 24 листопада, мадридський Реал у межах 5 туру Ліги чемпіонів прийме нідерландський ПСВ. Переглянути матч у прямому ефірі можна в Україні.

Трансляція поєдинку Реал – ПСВ буде на медіасервісі MEGOGO, повідомляє 24 Канал.

Реал – ПСВ: о котрій годині початок матчу

Прямий ефір матчу буде доступний на OTT-платформі MEGOGO у розділі "Спорт" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Зауважимо, що безплатної трансляції гри між Реалом і ПСВ не буде. Сам же матч Ліги чемпіонів розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Історія зустрічей команд! Реал і ПСВ вперше зіграють між собою у 21 столітті. Остання гра між командами відбулася у далекому 1989 році та завершилася звитягою "вершкових". Всього шляхи клубів перетиналися 6 разів: дві перемоги Реала, три нічиї та одна звитяга ПСВ.

Нагадаємо, Реал у межах нового сезону Ліги чемпіонів виграв усі чотири матчі, завдяки чому набрав 12 очок. Окрім "вершкових", максимальну кількість очок має тільки ПСЖ.

Водночас ПСВ здобув тільки 4 залікові пункти, які дозволяють команді замикати зону плей-оф – 24-те місце.