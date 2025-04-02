Провал чи збіг обставин: в Іспанії оцінили гру Луніна, який пропустив 4 м'ячі в півфіналі Кубка

У вівторок, 1 квітня, визначився перший фіналіст Кубка Іспанії з футболу. За право зіграти в поєдинку за трофей боролися мадридський Реал і Реал Сосьєдад.

"Вершкові" підходили до матчу-відповіді з мінімальною перевагою в один гол. Вони поступилися в основний час на "Сантьягу Бернабеу" з рахунком 3:4, але в додатковий час усе ж таки вирвали нічию та за сумою двох ігор вийшли переможцями – 5:4.

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Що написали про гру Луніна

У стартовому складі мадридців зіграв український воротар Андрій Лунін. Після завершення поєдинку іспанська преса оцінила його виступ і дійшла до висновку, що, попри чотири пропущені м'ячі, він не провів провальний матч, повідомляє 24 Канал із посиланням на Managing Madrid.

"Українець уже знає, як це – допомагати команді вийти у фінал, а потім втратити своє місце, як це було в Лізі чемпіонів минулого сезону. Лунін виходив у стартовому складі всіх матчів того турніру, тоді як Куртуа навіть не потрапляв у заявку. У півфіналі Кубка Іспанії він знову вийшов на поле з перших хвилин, оскільки Тібо був недоступний через травму.

Андрій цілком міг бути розчарований пропущеним голом, оскільки швидкий удар Андера Барренечеа не був складним для воротаря, але Луніна повністю кинули свої ж захисники. Український голкіпер мало що міг зробити з автоголом Давида Алаби. Можливо, Луніну ця ніч не запам'яталася з позитивного боку, але він і не винен у тому, що пропустив чотири голи", – вважають журналісти.

До слова. Це був 12-й матч для Андрія Луніна в нинішньому сезоні на клубному рівні. Всього він пропустив 19 голів і чотири рази залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що у фіналі Реал зіграє з переможцем пари Атлетіко – Барселона. Матч-відповідь після нічиєї 4:4 вони проведуть 2 квітня о 22:30 за київським часом.