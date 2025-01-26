Реал націлився на сенсаційного форварда з Англійської Прем'єр-ліги

Реал полюбляє запрошувати найкращих гравців світу у свій колектив. "Королівський клуб" поклав око на талановитого гравця, який виступає в одному з клубів Англійської Прем'єр-ліги.

"Вершкові" зацікавились підписанням форварда Астон Вілли. У сферу інтересів мадридців потрапив Джон Дуран, повідомляє 24 канал із посиланням на Footmercato.

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Чому Дуран потрібен Реалу

Мадридський Реал після відходу Хоселу залишився без центрального форварда. Роль номінального нападника виконує Кіліан Мбаппе, але й француз більше схиляється до звичної гри на флангах.

Тому Джон Дуран може значно підсилити "Королівський клуб". Колумбійський голеадор проявив себе у матчах за Астон Віллу в Англійській Прем'єр-лізі.

Раніше, ПСЖ хотів підписати Дурана, запропонувавши "левам" 75 мільйонів євро. Проте бірмінгемський клуб відмовив парижанам та назвав бажану суму в розмірі 90 мільйонів євро.

До слова. Джон Дуран перебрався в Астон Віллу з Чикаго Файр за 14 мільйонів фунтів. Контракт колумбійського форварда з "левами" розрахований до 2030 року.

У поточному сезоні Джон Дуран зіграв у 28 матчах за Астон Віллі в офіційних турнірах. Колумбієць записав на свій рахунок 12 забитих м'ячів та набув слави джокера, який часто відзначається після виходу на заміну.