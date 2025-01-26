"Сливочные" заинтересовались подписанием форварда Астон Виллы. В сферу интересов мадридцев попал Джон Дуран, сообщает 24 канал со ссылкой на Footmercato.

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Почему Дуран нужен Реалу

Мадридский Реал после ухода Хоселу остался без центрального форварда. Роль номинального нападающего выполняет Килиан Мбаппе, но и француз больше склоняется к привычной игре на флангах.

Поэтому Джон Дуран может значительно усилить "Королевский клуб". Колумбийский голеадор проявил себя в матчах за Астон Виллу в Английской Премьер-лиге.

Ранее, ПСЖ хотел подписать Дурана, предложив "львам" 75 миллионов евро. Однако бирмингемский клуб отказал парижанам и назвал желаемую сумму в размере 90 миллионов евро.

К слову. Джон Дуран перебрался в Астон Виллу из Чикаго Файр за 14 миллионов фунтов. Контракт колумбийского форварда со "львами" рассчитан до 2030 года.

В текущем сезоне Джон Дуран сыграл в 28 матчах за Астон Виллу в официальных турнирах. Колумбиец записал на свой счет 12 забитых мячей и приобрел славу джокера, который часто отмечается после выхода на замену.