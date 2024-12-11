Поєдинок відбудеться на стадіоні "Аноета" у Сан-Себастьяні. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 (за київським часом), повідомляє 24 Канал.

Читайте також Не лишили жодних шансів: Баварія знищила Шахтар у запеклому матчі Ліги чемпіонів

Дебютна зустріч Динамо та Реал Сосьєдад

Команді Олександра Шовковського вже немає чого втрачати. Адже у попередніх 5-ти турах кияни не набрали жодного балу та й забили лише один гол. Динамівці замикають єдину турнірну таблицю Ліги Європи-2024/2025. Натомість Реал Сосьєдад здобув вже 7 очок та йде на 16-му місці.

Динамо ще жодного разу у своїй історії не грало проти Реал Сосьєдад. Загалом в українського клубу 33 проведені зустрічі проти суперників з Іспанії. Найбільше кияни грали проти каталонської Барселони – 14 разів. 10 матчів було проти мадридського Реала. Ще у динамівців по 4 проведені ігри проти Валенсії та Вільярреалу. Також одного разу "біло-сині" грали проти мадридського Атлетіко.

Напередодні обидва колективи провели матчі у внутрішніх чемпіонатах. Динамо вдома розгромило Олександрію та одноосібно очолило турнірну таблицю УПЛ.

Реал Сосьєдад переконливо переміг на виїзді Леганес 0:3.

До слова. Матч Реал Сосьєдад – Динамо розсудить німецька бригада арбітрів на чолі з Гармом Осмерсом.

Прогноз Favbet

Прогнозовано, що перед початком матчу фаворитом даного протистояння є іспанський клуб. Перемога Реал Сосьєдад 1,30. Водночас звитяга гостей із Києва оцінена аж коефіцієнтом 11,50. Нічия – 5,40.

Фора (0) на Динамо – 9,57, а тотал киян більше (0,5) оцінений у 2,22.

Чи зможуть обидва колективи забити? Так – 2,46, ні – 1,55.

Якщо обидві команди відзначаться голами, то значно більші шанси відкрити рахунок у грі мають господарі поля – 1,28. А от на те, що перший гол у матчі буде від киян – 4,75.

Хто з гравців мають шанси забити?