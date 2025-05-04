Українець Артем Довбик переживає непростий період в Ромі. Через це майбутнє футболіста в клубі стоїть під питанням.

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Довбик може повернутися в Ла Лігу

На підписання українського футболіста претендує Реал Сосьєдад, пише 24 канал з посиланням на El Gol.

Представники команди роками шукають центрального нападника й Артем може стати тим гравцем, який розв'яже проблеми команди. Його описують як потужного, вертикального, з гарним завершенням атаки та жагою до гри у штрафному майданчику. Зокрема зазначається, що у зв'язці з Кубо та Оярсабалем українець може вивести клуб на новий рівень.

Питання грошей не стане проблемою для Реал Сосьєдад, оскільки влітку команда може продати Мартіна Субіменді за 60 мільйонів євро.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 41 матч за Рому, у яких забив 16 голів та віддав дві результативні передачі.

Відзначимо, що в мережі з'явилася інформація, що Жирона розраховує на повернення українського футболіста.