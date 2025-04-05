Вінісіус не забив пенальті: Реал несподівано поступився аутсайдеру Ла Ліги

У суботу, 5 квітня, відбувся 30-й тур іспанської Ла Ліги-2024/2025. В одному з матчів Реал на "Бернабеу" приймав Валенсію.

Реал – Валенсія 1:2

Голи: Вінісіус 50, – Діакабі, 15, Дуро, 90+5

Матчі між Реалом та Валенсію завжди цікаві та насичені боротьбою. Цього разу гості неочікувано здолали "Королівський клуб" на "Бернабеу" з рахунком 2:1, повідомляє 24 канал.

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Валенсія вирвала перемогу

Реал як і належить фавориту активно розпочав матч. Мадридці швидко заробили пенальті зусиллям Кіліана Мбаппе. Проте Вінісіус Жуніор не реалізував удар з 11-метрової позначки.

За це Валенсія одразу покарала "Королівський клуб". Забитим голом відзначився захисник "кажанів" Муктар Діакабі. Після чого "вершкові" повністю взяли м'яч під контроль та намагались відіграти.

Відео голу Діакабі у ворота Реала:

На початку другого тайму Реал зумів зрівняти рахунок. Вінісіус Жуніор вдало зіграв на дальній стійці та перевів м'яч у ворота Валенсії, рахунок став 1:1.

Відео голу Вінісіуса у ворота Валенсії:

"Королівський клуб" продовжував навалу на ворота "кажанів", але Мамардашвілі найдійно зіграв на воротах та декілька разів врятував команду. У компенсований час Уго Дуро приніс перемогу Валенсії.

Відео голу Дуро у ворота Реала:

У підсумку матч завершився з рахунком 2:1. Реал залишився на другому місці в турнірній таблиці Ла Ліги-2024/2025, маючи у своєму активі 63 залікові пункти.