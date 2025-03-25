Претендентам приготуватися: Реал виставив цінник на Луніна

Андрій Лунін після проривного сезону-2023/2024 втратив місце в основному складі Реала. Він хоче мати більше ігрової практики, через що може змінити клубну прописку.

Воротар збірної України вже тривалий час привертає до себе увагу низки відомих клубів. "Вершкові" не мають великого бажання прощатися зі своїм футболістом, проте визначилися з сумою, за яку готові продати уродженця Харківщини.

Читайте також Роналду встановив абсолютний рекорд міжнародного футболу: історичне відео

Дешево Луніна не продадуть

Мадридці хочуть отримати за Андрія Луніна щонайменше 20-25 мільйонів євро, повідомляє 24 Канал із посиланням на Defensa Central. Наразі найбільший інтерес до українця проявляє Манчестер Юнайтед, для якого ця сума має бути цілком прийнятною.

Раніше була інформація, що за воротарем Реала також стежить Галатасарай, для якого Лунін є пріоритетним варіантом у списку кандидатів на підсилення позиції воротаря. Окрім турецького гранда зацікавленість ще має ПСЖ та Баварія.

До слова. В нинішньому сезоні Андрій Лунін зіграв 10 матчів на клубному рівні. У них він пропустив 13 голів і 4 рази залишав свої ворота "сухими". Його чинна угода з Реалом розрахована до 30 червня 2030 року.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вершкові" проведуть 29 березня проти Леганеса. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.