Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України.

Українська асоціація футболу оголосила про припинення співпраці з головним тренером національної збірної Сергієм Ребровим. Контракт зі спеціалістом, який мав тривати до кінця чемпіонату світу, не буде продовжено.

Команда Сергія Реброва без шансів поступилась Швеції у раунді плей-оф відбору (1:3). Таким чином, головний тренер національної команди не виконав головне завдяння для команди, повідомляє сайт УАФ.

Що відомо про звільнення Реброва?

Контракт Сергія зі збірною був чинним до кінця липня 2026 року. У ЗМІ говорили, що наставник прагне і надалі працювати на чолі головної команди, вважає результати своєї роботи задовільними й готовий навіть піти на скорочення зарплати заради збереження посади.

Проте УАФ ці аргументи не переконали. Оскільки команда не гратиме офіційні матчі аж до осені, про відставку коуча було оголошено достроково. Раніше Sport.ua розповідав про двох кандидатів на заміну Реброву.

Як Ребров працював у збірній України?

Нагадаємо, що Ребров очолив збірну України у червні 2023 року. Наставник допоміг команді кваліфікуватися на чемпіонат Європи-2024. Проте на самому турнірі "синьо-жовті" провалились, посівши останнє місце у групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

Пізніше Сергій привів збірну України до другого місця у групі Ліги націй в дивізіоні В. Наша команда випередила Албанію та Грузію, але залишилась позаду Чехії.

У стикових матчах за підвищення в дивізіон А українці драматично поступились Бельгії (3:1, 0:3). Загалом наша команда відіграла 34 матчі під керівництвом Реброва, здобувши 16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок.

Що чекає на збірну України у 2026 році?