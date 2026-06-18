6-річна дівчинка з України встановила новий світовий рекорд з гімнастики

Українська гімнастка Регіна Абрамова встановила новий світовий рекорд за кількістю підйомів із переворотом на перекладині, виконаних дитиною. Досягнення офіційно зафіксували 17 червня 2026 року.

Шестирічна львів'янка виконала 430 підйомів із переворотом, суттєво перевершивши свій попередній світовий рекорд. У жовтні 2025 року юна гімнастка виконала цю вправу 223 рази, що також було найкращим результатом у світі серед дітей, пише "Трибуна".

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Що відомо про рекорди українки?

Нове досягнення стало вже п'ятим рекордом у спортивній кар'єрі Регіни Абрамової, попри її юний вік. Раніше вона встановила одразу три національні рекорди України, один із яких – найдовше утримання тіла дитиною у позиції прямого перевернутого вису на кільцях. Тоді спортсменка протрималася 5 хвилин 52 секунди.

Крім того, Регіна стала наймолодшою дитиною, яка самостійно підкорила Говерлу без сторонньої допомоги, подолавши маршрут за 2 години 29 хвилин. Також у п'ятирічному віці вона виконала 55 підйомів із переворотом на перекладині, що стало ще одним її рекордним досягненням.

Де тренується дівчинка?

Регіна Абрамова займається спортивною гімнастикою у Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі. Вона тренується під керівництвом Оксани Хандоги по 6-7 годин на день.

Юна спортсменка мріє стати олімпійською чемпіонкою, а свої рекорди та спортивні досягнення присвячує Україні та її захисникам і захисницям.