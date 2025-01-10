Чоловік Еліни Світоліної вийшов у фінал: Гаелю Монфісу підкорилось круте вікове досягнення

Француз вдало виступає на першому для себе турнірі у 2025 році. Попри солідний вік Монфісу вдалось вийти у фінал новозеландського турніру.

Наступного тижня у Мельбурні стартує перший турнір категорії Grand Slam – Australian Open-2025. Напередодні нього тенісисти проводять підготовку на менш престижних змаганнях в Австралії та Новій Зеландії, повідомляє 24 Канал.

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Монфіс у фіналі

Так само готується до АО і француз Гаель Монфіс, який є чоловіком української тенісистки Еліни Світоліної. 38-річний спортсмен вдало виступає на турнірі АТР250 в Окленді.

Гаель пройшов на змагання Педро Мартінеса, Яна-Леннарда Штруффа та Факундо Діаса Акосту на шляху до півфіналу. Там француз зійшовся із американцем Нішешом Басаваредді.

Монфісу вдалось впоратися із ним за два сети (7:5, 6:4) та вийти у фінал, що дозволило йому майже побити віковий рекорд. Він став другим тенісистом з 1990 року, якому вдалось вийти у фінал змагання АТР після 38 років.

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На момент фіналу в Окленді Гаелю буде 38 років та 4 місяці. Рекорд же належить Іво Карловичу. У 2019 році хорват дістався фіналу турніру в Пуні, коли йому було 39 років та 10 місяців.

У вирішальному матчі в Окленді Монфіс гратиме проти бельгійця Зізу Бергса, який іде 66-им в рейтингу ATP. Сам чоловік Світоліної посідає в ньому 52-гу позицію.