У п'ятницю, 1 серпня, стартує новий сезон Української Прем'єр-ліги. Він стане 35-м в історії для нашого футболу в часи незалежності.

24 Канал вирішив пригадати рекордсменів елітного українського дивізіону, які грали лише на Батьківщині. Деякі з них змінювали клубну прописку, а були й ті – хто весь футбольний шлях присвятив одній команді.

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Хто провів найбільше матчів в УПЛ?

Абсолютним рекордсменом за кількістю проведених поєдинків у найсильнішій лізі України є Олександр Шовковський. Чинний наставник Динамо всю свою кар'єру грав за "біло-синіх" і має у своєму активі 426 матчів в УПЛ.

Легенда киян 233 рази залишав свої ворота "сухими" в чемпіонаті. Він виграв з першою командою Динамо 29 титулів, до яких уже встиг додати чемпіонство в ролі головного тренера.



Шовковський провів найбільше матчів в УПЛ серед усіх гравців / Фото ФК Динамо

Окрім Олександра Шовковського лише трьом гравцям підкорилася планка 400 матчів в елітному дивізіоні України. Її подолали Олег Шелаєв, В'ячеслав Чечер та Олександр Чижевський.

Що цікаво, перші двоє мають одразу три спільні клуби в кар'єрі – Зоря, Металург Донецьк і Кривбас. Олександр Чижевський не грав у жодній з цих команд, а найбільшу частину кар'єри провів у львівських Карпатах – 261 матч.

Попри таку велику кількість поєдинків, це тріо не може похвалитися низкою трофеїв. Лише Олег Шелаєв у сезоні-1996/1997 став переможцем Кубка України з донецьким Шахтарем.

Хто зіграв понад 350 ігор в УПЛ?

До цього списку ввійшли сім футболістів. Олександр Горяїнов, Сергій Назаренко, Руслан Костишин, Сергій Закарлюка, Олександр Грицай, Володимир Чеснаков та Олександр Зотов грали виключно в Україні.

Серед них виділяється легенда Ворскли Володимир Чеснаков. Він усю свою кар'єру провів у полтавському клубі, з яким у сезоні-2008/2009 виграв Кубок України.

Багаторічний капітан "біло-зелених" повісив бутси на цвях у 2024 році. Наразі він продовжує розвивати футбол у рідному регіоні, обіймаючи посаду виконавчого директора Асоціації футболу Полтавщини.



Чеснаков з єдиним трофеєм у кар'єрі / Фото ФК Ворскла

Хто ще увійшов до топ-15 старожилів УПЛ?

Також до списку гравців з найбільшою кількістю ігор, які не спробували себе за межами українського чемпіонату, потрапили Андрій Пятов, Сергій Мізін, Віталій Рева й Андрій Кирлик.

Найтитулованішим серед них, звичайно ж, є легенда Шахтаря. Колишній воротар "гірників" 16 років ігрової кар'єри присвятив донеччанам, з якими виграв 28 трофеїв, серед яких особливе місце займає Кубок УЄФА-2009.



Андрій Пятов з найпрестижнішим своїм трофеєм / Фото ФК Шахтар

Рекордсмени УПЛ за кількістю матчів, які не грали в іноземних чемпіонатах

Олександр Шовковський – 426 матчів Олег Шелаєв – 412 В'ячеслав Чечер – 410 Олександр Чижевський – 400 Олександр Горяїнов – 391 Сергій Назаренко – 373 Руслан Костишин – 359 Сергій Закарлюка – 356 Олександр Грицай – 355 Володимир Чеснаков – 353 Олександр Зотов – 351 Андрій Пятов – 344 Сергій Мізін – 342 Віталій Рева – 341 Андрій Кирлик – 331

Зазначимо, що з чинних гравців єдиним, хто перетнув позначку в 300 поєдинків в УПЛ є легенда Ворскли Ігор Пердута. Він провів в елітному українському дивізіоні 303 матчі й з нового сезону виступатиме у складі луганської Зорі.

Цікаво. Найкращим бомбардиром серед футболістів, які ніколи не грали в іноземних чемпіонатах є Андрій Воробей. Він забив 105 голів в Українській Прем'єр-лізі, виступаючи за Шахтар, Дніпро, Арсенал і Металіст.

Нагадаємо, що в матчі відкритті УПЛ-2025/2026 зіграють Колос і Кривбас. Їх очне протистояння відбудеться 1 серпня в Ковалівці та розпочнеться о 15:30 за київським часом.