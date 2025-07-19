Для мого народу і моєї країни, – Усик зробив фінальну заяву перед битвою з Дюбуа

У суботу, 19 липня, Олександр Усик матиме можливість втретє стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього йому потрібно здолати володаря пояса IBF Даніеля Дюбуа.

Напередодні цієї битви відбулася церемонія зважування. Після неї українець зробив фінальне звернення до вболівальників, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN.

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Що сказав Усик перед боєм з Дюбуа?

Олександр Усик розповів, що для нього означає майбутній поєдинок. Він зазначив, що є дуже вмотивованим і хоче здобути перемогу для своєї рідної країни.

Для мене це чудова можливість втретє стати абсолютним чемпіоном світу. Для мого народу та моєї країни. Дякую Ісусу Христу та Діві Марії. Побачимося скоро, дуже дякую. Слава Україні!

– сказав Усик.

Зазначимо, що під час церемонії зважування Олександр Усик показав свою рекордну вагу. Британець виявився важчим на 7,4 кілограма.

Довідка. Реванш Усик – Дюбуа має розпочатися не раніше 23:30 за київським часом. Вечір боксу в Лондоні стартує о 19:00.

Нагадаємо, що перший очний поєдинок між українцем і британцем відбувся 26 серпня 2023 року. Тоді Олександр Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.