У п'ятницю, 18 липня, відбулася остання подія медіатижня напередодні бою Усик – Дюбуа. Суперники провели офіційне зважування та фінальну битву поглядів, пише 24 Канал.

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Результати зважування Усика та Дюбуа

Офіційну церемонію зважування проводив легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер. Обидва боксери зняли верхній одяг перед тим, як стати на ваги.

Британські вболівальники освистали українця під час оголошення, але це не вплинуло на його спокій. Чемпіон світу за версіями WBA, WBC, WBA показав свою рекордну вагу – 103,1 кілограма. У порівнянні з першим боєм проти Дюбуа Олександр став важчим на три кілограми.

"Динаміт" показав на вагах 110,5 кілограма. У порівнянні з першим поєдинком у Вроцлаві Дюбуа став легшим майже на п'ять кілограмів.

Відео зважування Усика

Відео зважування Дюбуа

Після зважування Усик та Дюбуа провели фінальну битву поглядів, у якій переможцем виявився українець.

Нагадаємо, що бій Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня. Переможець двобою здобуде звання абсолютного чемпіона світу.