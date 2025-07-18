Олександр Усик спокійно відреагував на заяву тренера Даніеля Дюбуа Дона Чарльза. Той звинуватив його у шахрайстві в першому бою та назвав це "великим гріхом", пише 24 Канал з посиланням на Boxing King Media.

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Як Усик відповів Чарльзу?

Українець наголосив, що залишається вірним своїм принципам і не звертає уваги на подібні слова.

Чи зачепило це мене? Та ні. Мій Бог каже, що через ім'я моє ти страждатимеш, будеш мати безліч випробувань, але тобі треба завжди жити у мирі. Я завжди прошу у Бога терпіння, сил і серця для того, щоб пройти усі труднощі. Не звертаю уваги на слова Дона Чарльза,

– сказав Олександр Усик.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа досі не визнає своєї поразки.

Сам британець довго виявляв бажання про помсту українському боксеру.