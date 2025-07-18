Александр Усик спокойно отреагировал на заявление тренера Даниэля Дюбуа Дона Чарльза. Тот обвинил его в мошенничестве в первом бою и назвал это "большим грехом", пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Как Усик ответил Чарльзу?

Украинец отметил, что остается верным своим принципам и не обращает внимания на подобные слова.

Задело ли это меня? Да нет. Мой Бог говорит, что из-за имени моего ты будешь страдать, будешь иметь множество испытаний, но тебе надо всегда жить в мире. Я всегда прошу у Бога терпения, сил и сердца для того, чтобы пройти все трудности. Не обращаю внимания на слова Дона Чарльза,

– сказал Александр Усик.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа до сих пор не признает своего поражения.

Сам британец долго изъявлял желание о мести украинскому боксеру.