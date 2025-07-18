У п'ятницю, 18 липня, у Лондоні відбулася церемонія зважування боксерів. Після неї традиційно була проведена ще одна битва поглядів, пише 24 Канал.

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Як пройшла фінальна битва поглядів Усика та Дюбуа?

Під час останнього медіазаходу суперники провели обов'язкову церемонію зважування. Оголошення боксерів проводив легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер.

Вболівальники освистали українського боксера. Однак Олександр випромінював спокій. 38-річний Усик показав на вагах – 103,1 кілограма.

27-річний Дюбуа виявився важчим за українського чемпіона – 110,6 кілограма. Після цього боксери провели останню дуель поглядів. Суперники були дуже зосереджені, проте першим відвів погляд саме Дюбуа.

Відео останньої битви поглядів Усика та Дюбуа

Нагадаємо, що бій за абсолют Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня. Поєдинок чемпіонів прийматиме лондонський стадіон "Вемблі". На кону стоятимуть чотири основні пояси дивізіону та звання абсолютного чемпіона світу. Організатори продали вже понад 90 тисяч квитків на цей мегафайт.