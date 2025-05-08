Вимкни камеру, – Джошуа розлютився після питання про бій Усика з Дюбуа

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа на рингу бився з обома претендентами на абсолют – Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Після цих поєдинків у боксера залишилися не найкращі спогади.

Майбутній бій за абсолютне чемпіонство у надважкому дивізіоні між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа став темою номер один в боксі. У британця Ентоні Джошуа поцікавилися думкою щодо мегафайту на "Вемблі", пише 24 Канал з посиланням на iFL TV.

Читайте також Команда Усика відреагувала на тиск з боку Дюбуа та його тренера

Що так розгнівало Дюбуа

Ей Джей не горів бажанням обговорювати поєдинок своїх колишніх суперників, яким програвав на рингу. Проте спочатку дав дипломатичну відповідь.

"Думаю, бій буде цікавим... У мене є думки, але я не хочу говорити занадто багато. Це не мій бій – це їхній бій. Не хочу його просувати. Чесно кажучи, не хочу про це говорити", – сказав Ей-Джей.

Така відповідь не задовольнила журналіста, який хотів продовжити обговорювання. Після цього Джошуа втратив терпець та зажадав вимкнути камеру.

Навіщо ти питаєш мене? Вимкни камеру, якщо збираєшся це питати. Ти питаєш мене під яскравим світлом, перед пресою, щоб просунути свій канал і їхній бій... Я не збираюся цього робити,

– заявив Джошуа.

Реакція Джошуа на питання про бій Усика та Дюбуа / скриншот з відео

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа двічі програв Олександру Усику, втративши чемпіонські пояси. Після такого фіаско Ей-Джей закрив прикрі поразки чотирма перемогами.

У своєму останньому поєдинку Джошуа зазнав несподіваної поразки від Дюбуа. "Динаміт" нокаутував Ей-Джея у 5-му раунді.

Наразі Ентоні готується до операції на лікті. Тож повернення на ринг британця очікується у жовтні.