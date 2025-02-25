Очікувалося, що переможець цього бою стане наступним суперником Олександра Усика. Проте "Динаміт" відмовився від захисту свого титулу через інфекційну хворобу й наразі є головним претендентом на битву з українцем.

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Стівенсон не бачить сенсу в реванші

Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон поділився думкою про потенційний поєдинок за абсолют між цими бійцями. Американський боксер заявив, що не бачить сенсу у проведенні реваншу між ними, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

"Реванш Усик – Дюбуа не має жодного сенсу. Бій потрібен через те, що британець має титул? Я не згоден з цим. Дюбуа має спочатку вийти на ринг проти Джозефа Паркера, бо всі сторони готувалися саме до цього поєдинку. Новозеландець заслужив бій за пояс чемпіона. Він не винен, що його суперник захворів. Навіщо пропускати Дюбуа, якщо той уже бився з Усиком?

Він все одно не зможе здолати українського боксера. Взагалі, я не знаю боксерів, хто може перемогти Усика. Єдиний, хто матиме шанси – це Паркер. Мене назвуть божевільним, але ви бачили, як Джозеф рухається на рингу, у нього чудові боксерські навички. Решта боксерів суперважкої ваги повільніша та більша, ніж Олександр. Він легко з такими розбереться", – заявив Шакур.

Довідка. Усик і Дюбуа билися в серпні 2023 року. Тоді українець здолав "Динаміта" нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що Даніеля Дюбуа на вечорі боксу в Ер-Ріяді замінив Мартін Баколе. Він терміново прилетів на бій зі Джозефом Паркером за день до події, проте не зміг нав'язати боротьбу та програв технічним нокаутом вже у другому раунді.