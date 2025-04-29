Ти обдурив весь світ, – тренер Дюбуа вирішив дати Усику "Оскар" за "виставу" у першому бою

Команда Даніеля Дюбуа досі не може змиритися з поразкою у першому поєдинку. На пресконференції тренер британця Дон Чарльз вчергове звинуватив українського боксера.

Під час пресконференції Олександр Усик попросив Даніеля Дюбуа підписати фото зі скандальним ударом нижче пояса у першому бою. Це дуже не сподобалося тренеру "Динаміта" Дону Чарльзу, пише 24 Канал.

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Тренер Дюбуа звинуватив Усика в акторській грі

Фахівець публічно звинуватив Усика у брехні. Начебто Олександр симулював після удару Дюбуа, уникнувши нокауту. На думку Чарльза, за таку "виставу" колишній абсолютний чемпіон хевівейту заслуговує на премію "Оскар".

"Ти ж знаєш про "Оскар", "Еммі"? Ти б мав отримати "Оскар" за свою виставу. Ти надурив рефері, надурив нас, надурив весь боксерський світ.

Ти пишаєшся тим, що ти богобоязлива людина, яка не має брехати в ім'я Господа. Тож я хочу спитати, у якого Бога ти віриш? Ти можеш витріщатися на мене скільки забажаєш. Можеш навіть роздрукувати моє фото. Ти сильний ментально, але ти зустрів когось, хто виявився сильнішим за тебе", – заявив тренер Дюбуа.

Нагадаємо, що у п'ятому раунді першого бою Дюбуа вдарив Усика забороненим правилами ударом нижче пояса. Тоді рефері зупинив бій та надав Олександру час на відновлення. У дев'ятому раунді український чемпіон зупинив "Динаміта" джебом, відправивши його в нокаут.

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону стоятимуть усі пояси дивізіону та звання абсолютного чемпіона.