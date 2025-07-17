Усик задавив Дюбуа на дуелі поглядів: вогняне відео

У четвер, 17 липня, відбулася пресконференція за участю Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Боксери поспілкувалися з журналістами та провели дуель поглядів.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC Олександр Усик прийшов на пресконференцію в образі гетьмана Скоропадського. Український боксер зумів здивувати своїм новим образом, пише 24 Канал.

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Хто переміг на дуелі поглядів Усик чи Дюбуа?

Після пресконференції відбулася традиційна битва поглядів. Під час психологічної битви Усик задавив суперника. Олександр традиційно випромінював впевненість. А от Дюбуа почувався не у своїй тарілці. Британець першим відвів погляд та почав посміхатися.

Відео битви поглядів Усика та Дюбуа

Нагадаємо, що бій за абсолют Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. За цей поєдинок боксери отримають рекордні гонорари.