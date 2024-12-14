На думку 32-річного спортсмена в Усика хороші шанси перемогти "Циганського короля". Він вважає, що двобій між українським чемпіоном та британцем може завершитись достроково.

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Думка Хегая щодо реваншу

Арнольд Хегай вважає, що реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі буде значно цікавіше, ніж перший бій. Адже боксери вивчили краще вивчили один одного.

Українець також зазначив, що вони обидва будуть значно активніше у рингу, ніж раніше. На його думку, Ф'юрі буде у кращій формі, ніж у першому двобої, повідомляє 24 канал із посиланням Luckypunch.

Хегай підкреслив, що "Циганський король", можливо, зробив деякі висновки для себе після попереднього бою. Однак, це важка вага, тому може статись щось не передбачуване.

Очікую, що Усик, як завжди, покаже чудову фізичну форму. Можливо, цього разу він переможе Ф'юрі достроково,

– поділився Хегай.

Нагадаємо, що реванш за чемпіона світу у хевівейті за версіями WBC, WBO та WBA між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Місце проведення аравійський Ер-Ріяд – "Kingdom Arena".