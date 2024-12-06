Вони вийдуть в ринг на Kingdom Arena, де проводили й перший бій. Український чемпіон буде захищати пояси WBA, WBC та WBO.

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Хто покаже другу битву в Україні

Офіційним транслятором цього поєдинку у світі є стрімінгова платформа DAZN. Тривалий час залишалося невідомо, хто ж показуватиме його в Україні.

Врешті-решт про трансляцію домовився медіасервіс Megogo. Він уклав угоду з DAZN про показ вечора боксу в Саудівській Аравії, включно з усім файткардом, повідомляє 24 Канал.

Перегляд буде доступний підписникам за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляцію можна буде знайти в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт" на каналі "MEGOGO Гонг".

До слова. В андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі проведуть свої бої три українські боксери. Сергій Богачук протистоятиме Ісраїлу Мадрімову, Даніель Лапін буде битися з Діланом Коліном, а Андрій Новицький зустрінеться в ринзі з Едгаром Раміресом.

Нагадаємо, що в першому бою Олександр Усик здолав до того непереможного Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів. Це дозволило йому стати першим в історії абсолютом в надважкій ваговій категорії в епоху чотирьох поясів.