Непереможний Мураталла побив росіянина і став обов'язковим претендентом на бій з Ломаченком
- Американський боксер Реймонд Мураталла переміг Заура Абдуллаєва одноголосним рішенням суддів у 12-раундовому бою.
- Мураталла став обов'язковим претендентом на бій з Василем Ломаченком за пояс регулярного чемпіона IBF.
- Бій з Мураталлою був умовою для збереження Ломаченком титулу IBF, але він отримав медичний виняток через травму спини.
- Це була 23-тя перемога Мураталли, який вперше виграв пояс тимчасового чемпіона світу.
Американський боксер Реймонд Мураталла здобув перемогу над Зауром Абдуллаєвим. Йому віддали перевагу усі судді.
Бій тривав усі 12 раундів. Реймонду Мураталла віддали перемогу одностайним рішенням суддів – 118:110, 119:109, 119:109, пише 24 канал.
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Розмазав росіянина на рингу
За результатами бою американець завоював пояс тимчасового чемпіона, а також отримав право на проведення обов'язкового поєдинку з регулярним чемпіоном IBF – українцем Василем Ломаченком.
Обидві сторони мають час до 8 жовтня, щоб організувати протистояння. Сам Мураталла зазначив, що йому було б честю побитися з українським боксером.
Бій з переможцем пари Мураталла – Абдуллаєв був обов'язковою умовою для збереження Ломаченком титулу IBF у січні. Українець отримав від організації медичний виняток через травму спини.
Довідка. Востаннє Василь Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, нокаутувавши Джорджа Камбососа.
Відзначимо, що Реймонд Мураталла здобув 23-ту перемогу і вперше виграв пояс тимчасового чемпіона світу.