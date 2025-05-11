Непереможний Мураталла побив росіянина і став обов'язковим претендентом на бій з Ломаченком

Американський боксер Реймонд Мураталла здобув перемогу над Зауром Абдуллаєвим. Йому віддали перевагу усі судді.

Бій тривав усі 12 раундів. Реймонду Мураталла віддали перемогу одностайним рішенням суддів – 118:110, 119:109, 119:109, пише 24 канал.

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Розмазав росіянина на рингу

За результатами бою американець завоював пояс тимчасового чемпіона, а також отримав право на проведення обов'язкового поєдинку з регулярним чемпіоном IBF – українцем Василем Ломаченком.

Обидві сторони мають час до 8 жовтня, щоб організувати протистояння. Сам Мураталла зазначив, що йому було б честю побитися з українським боксером.

Бій з переможцем пари Мураталла – Абдуллаєв був обов'язковою умовою для збереження Ломаченком титулу IBF у січні. Українець отримав від організації медичний виняток через травму спини.

Довідка. Востаннє Василь Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, нокаутувавши Джорджа Камбососа.

Відзначимо, що Реймонд Мураталла здобув 23-ту перемогу і вперше виграв пояс тимчасового чемпіона світу.