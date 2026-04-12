Трагедія в Німеччині: ексгравець Бундесліги загинув після зіткнення з оленем

У Німеччині внаслідок ДТП трагічно загинув колишній футболіст Рейнер Віршинг. Його життя обірвалося після зіткнення з оленем.

Трагічний інцидент стався пізно ввечері та завершився фатальними наслідками. Колишній нападник Нюрнберга не зміг оговтатися від отриманих травм, пише Bild.

Дивіться також У Німеччині матч перетворився на війну: фанати прорвалися на поле, поліція втручалася силою

Що відомо про трагедію?

ДТП сталася на велодоріжці поблизу траси в напрямку Бад-Кіссінгена. За даними поліції, Рейнер Віршинг раптово зіткнувся з оленем, після чого впав і сильно вдарився головою.

Повідомляється, що 63-річний чоловік їхав без шолома. Внаслідок падіння він отримав важку черепно-мозкову травму та сильну кровотечу.

Постраждалого випадково знайшов водій, який викликав медиків. Лікарі боролися за його життя, однак через два дні після аварії він помер у лікарні.

Хто такий Рейнер Віршинг?