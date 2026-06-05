Збірна України дізналася своє місце у новому рейтингу ФІФА

ФІФА опублікувала новий рейтинг чоловічих національних збірних з футболу. Попри впевнену перемогу в травневому товариському матчі, збірна України не змінила свого положення в таблиці.

"Синьо-жовті" залишилися на 32-му місці світового рейтингу, маючи в активі 1549,29 бала. Попереду української команди розташувалася Норвегія (31-ше місце), а одразу за нею йде Кот-д'Івуар (33-тє місце). Суперник України по останньому матчу, збірна Польщі, посідає 35-й рядок, повідомляє сайт ФІФА.

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Хто лідери світового футболу?

Аргентина продовжує утримувати перше місце. Іспанія посідає друге місце з мінімальним відставанням, а замикає топ-3 збірна Франції.

Топ-10 світового рейтингу ФІФА:

Аргентина – 1874,81 Іспанія – 1873,01 Франція – 1869,43 Англія – 1825,97 Португалія – 1763,83 Бразилія – 1762,66 Марокко – 1756,94 Нідерланди – 1751,10 Бельгія – 1739,55 Німеччина – 1731,30

…

31. Норвегія – 1555.60

32. Україна – 1549.29

33. Кот-д'Івуар – 1540.87 (+1)

Як відбувся дебют Мальдери у збірній?

Наприкінці травня українська збірна провела товариську зустріч проти команди Польщі, яка завершилася перемогою нашої команди з рахунком 0:2. Забитими м'ячами відзначилися Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко. Ця гра стала дебютною для італійського фахівця Андреа Мальдери на посаді головного тренера національної збірної України.

Коли наступна гра збірної України?

Свій наступний товариський поєдинок підопічні Мальдери проведуть уже в неділю, 7 червня, проти збірної Данії, яка наразі посідає 21-ше місце в рейтингу ФІФА. Зустріч відбудеться в данському місті Оденсе. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.