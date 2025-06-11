Ребров увійшов у топ-5 тренерів збірної України за кількістю перемог: хто попереду

У середу, 11 червня, збірна України з футболу провела другий матч у Торонто на турнірі Canadian Shield. Суперником "синьо-жовтих" була Нова Зеландія.

"Синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 2:1. Цей результат дозволив Сергію Реброву піднятися у престижному рейтингу, повідомляє 24 Канал.

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Ребров – один з найкращих за кількістю перемог

Звитяга над Новою Зеландією стала 13-ю для нього на чолі збірної України. За цим показником він вийшов на п'яте місце в історії.

51-річний фахівець випередив Олексія Михайличенка. Наразі його відділяє три перемоги від четвертої позиції, на якій розташовується Йожеф Сабо.

Тренери збірної України з найбільшою кількістю перемог

Олег Блохін – 28 Андрій Шевченко – 25 Михайло Фоменко – 24 Йожеф Сабо – 16 Сергій Ребров – 13

Довідка. Сергій Станіславович очолює збірну України з червня 2023 року. За цей час під його керівництвом "синьо-жовті" провели 27 поєдинків (13 перемог, по 7 нічиїх і поразок).

Нагадаємо, що збірна України посіла друге місце в Canadian Shield. Після перемоги над Новою Зеландією Сергій Ребров розповів, якого гравця дуже не вистачало команді на турнірі в Торонто.