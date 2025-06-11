"Сине-желтые" одержали победу со счетом 2:1. Этот результат позволил Сергею Реброву подняться в престижном рейтинге, сообщает 24 Канал.
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Ребров – один из лучших по количеству побед
Победа над Новой Зеландией стала 13-й для него во главе сборной Украины. По этому показателю он вышел на пятое место в истории.
51-летний специалист опередил Алексея Михайличенка. Сейчас его отделяет три победы от четвертой позиции, на которой располагается Йожеф Сабо.
Тренеры сборной Украины с наибольшим количеством побед
- Олег Блохин – 28
- Андрей Шевченко – 25
- Михаил Фоменко – 24
- Йожеф Сабо – 16
- Сергей Ребров – 13
Справка. Сергей Станиславович возглавляет сборную Украины с июня 2023 года. За это время под его руководством "сине-желтые" провели 27 поединков (13 побед, по 7 ничьих и поражений).
Напомним, что сборная Украины заняла второе место в Canadian Shield. После победы над Новой Зеландией Сергей Ребров рассказал, какого игрока очень не хватало команде на турнире в Торонто.