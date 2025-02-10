Українські тенісистки покращили свої позиції в рейтингу WTA: де зараз Костюк і Світоліна
Наші дівчата змогли піднятися у світовому рейтингу тенісисток за підсумком минулого тижня. "Мінус" оформила лише Ангеліна Калініна, яка виступала у Клуж-Напоці.
Організація WTA оновила рейтинг найкращих тенісисток світу. У топ-100 увійшли четверо з них, повідомляє 24 Канал. При цьому більшість із них покращили свої позиції.
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Невелике покращення
На одну сходинку піднялись Марта Костюк та Еліна Світоліна. Дівчата скористались "падінням" росіянки Людмили Самсонової та наблизились до топ-20.
Костюк наразі 21-ша, а Світоліна – 22-га. Також між собою помінялись місцями Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Перша вилетіла у чвертьфіналі в Клужі-Напоці, через що отримала "мінус" по очках.
|МІСЦЕ
|ТЕНІСИСТКА
|ОЧКИ
|ЗМІНА ПОЗИЦІЇ
|21
|Марта Костюк
|2064
|+1
|22
|Еліна Світоліна
|1970
|+1
|49
|Даяна Ястремська
|1169
|+1
|50
|Ангеліна Калініна
|1175
|-1
|107
|Юлія Стародубцева
|705
|+2
|132
|Дар'я Снігур
|543
|+4
|147
|Леся Цуренко
|490
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Ястремська тепер 49-та, а Калініна – 50-та. Крім того, покращили свої позиції Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур в межах другої сотні рейтингу WTA.
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У топ-десятці списку також відбулись деякі зміни. Єлєна Рибакіна з Казахстану впала на сьому сходинку, завдяки чому покращили свої позиції американки Джессіка Пегула та Медісон Кіз.