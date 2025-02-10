Українські тенісистки покращили свої позиції в рейтингу WTA: де зараз Костюк і Світоліна

Наші дівчата змогли піднятися у світовому рейтингу тенісисток за підсумком минулого тижня. "Мінус" оформила лише Ангеліна Калініна, яка виступала у Клуж-Напоці.

Організація WTA оновила рейтинг найкращих тенісисток світу. У топ-100 увійшли четверо з них, повідомляє 24 Канал. При цьому більшість із них покращили свої позиції.

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Невелике покращення

На одну сходинку піднялись Марта Костюк та Еліна Світоліна. Дівчата скористались "падінням" росіянки Людмили Самсонової та наблизились до топ-20.

Костюк наразі 21-ша, а Світоліна – 22-га. Також між собою помінялись місцями Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Перша вилетіла у чвертьфіналі в Клужі-Напоці, через що отримала "мінус" по очках.

МІСЦЕ ТЕНІСИСТКА ОЧКИ ЗМІНА ПОЗИЦІЇ 21 Марта Костюк 2064 +1 22 Еліна Світоліна 1970 +1 49 Даяна Ястремська 1169 +1 50 Ангеліна Калініна 1175 -1 107 Юлія Стародубцева 705 +2 132 Дар'я Снігур 543 +4 147 Леся Цуренко 490 =

Ястремська тепер 49-та, а Калініна – 50-та. Крім того, покращили свої позиції Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур в межах другої сотні рейтингу WTA.

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У топ-десятці списку також відбулись деякі зміни. Єлєна Рибакіна з Казахстану впала на сьому сходинку, завдяки чому покращили свої позиції американки Джессіка Пегула та Медісон Кіз.