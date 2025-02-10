Организация WTA обновила рейтинг лучших теннисисток мира. В топ-100 вошли четверо из них, сообщает 24 Канал. При этом большинство из них улучшили свои позиции.
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Небольшое улучшение
На одну строчку поднялись Марта Костюк и Элина Свитолина. Девушки воспользовались "падением" россиянки Людмилы Самсоновой и приблизились к топ-20.
Костюк сейчас 21-я, а Свитолина – 22-я. Также между собой поменялись местами Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Первая вылетела в четвертьфинале в Клуже-Напоке, из-за чего получила "минус" по очкам.
|МЕСТО
|ТЕННИСИСТКА
|ОЧКИ
|ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ
|21
|Марта Костюк
|2064
|+1
|22
|Элина Свитолина
|1970
|+1
|49
|Даяна Ястремская
|1169
|+1
|50
|Ангелина Калинина
|1175
|-1
|107
|Юлия Стародубцева
|705
|+2
|132
|Дарья Снигур
|543
|+4
|147
|Леся Цуренко
|490
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Ястремская теперь 49-я, а Калинина – 50-я. Кроме того, улучшили свои позиции Юлия Стародубцева и Дарья Снигур в пределах второй сотни рейтинга WTA.
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В топ-десятке списка также произошли некоторые изменения. Елена Рыбакина из Казахстана упала на седьмую строчку, благодаря чему улучшили свои позиции американки Джессика Пегула и Мэдисон Киз.