Организация WTA обновила рейтинг лучших теннисисток мира. В топ-100 вошли четверо из них, сообщает 24 Канал. При этом большинство из них улучшили свои позиции.

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Небольшое улучшение

На одну строчку поднялись Марта Костюк и Элина Свитолина. Девушки воспользовались "падением" россиянки Людмилы Самсоновой и приблизились к топ-20.

Костюк сейчас 21-я, а Свитолина – 22-я. Также между собой поменялись местами Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Первая вылетела в четвертьфинале в Клуже-Напоке, из-за чего получила "минус" по очкам.

МЕСТО ТЕННИСИСТКА ОЧКИ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ 21 Марта Костюк 2064 +1 22 Элина Свитолина 1970 +1 49 Даяна Ястремская 1169 +1 50 Ангелина Калинина 1175 -1 107 Юлия Стародубцева 705 +2 132 Дарья Снигур 543 +4 147 Леся Цуренко 490 =

Ястремская теперь 49-я, а Калинина – 50-я. Кроме того, улучшили свои позиции Юлия Стародубцева и Дарья Снигур в пределах второй сотни рейтинга WTA.

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В топ-десятке списка также произошли некоторые изменения. Елена Рыбакина из Казахстана упала на седьмую строчку, благодаря чему улучшили свои позиции американки Джессика Пегула и Мэдисон Киз.