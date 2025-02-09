Марта Костюк – Зейнеп Сонмез 6:3, 6:3

Марта Костюк в стартовом матче WTA 1000 встречалась с Зейнеп Сонмез. Первая ракетка Украины одолела турецкую теннисистку в двух сетах со счетом 6:3, 6:3, сообщает 24 канал.

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Удачный старт для Костюк

Марта Костюк впервые на теннисном корте пересеклась с Зейнеп Сонмез. Первая ракетка Украины одолела турецкую теннисистку в начале турнира в Дохе за 1 час 34 минуты.

В первом сете украинской теннисистке понадобился лишь один брейк для победы. Марта также отыграла 6 брейк-поинтов на своих подачах. После чего Костюк завладела преимуществом, которое не отпускала до самого конца противостояния с Сонмез.

Статистика. Марта Костюк выполнила два эйса и совершила три двойные ошибки. Тогда как Зейнеп Сонмез ни разу не подала навылет, также на счету турецкой теннисистки шесть ошибок при подаче.

Во втором круге тысячника в катарской Дохе Марта Костюк сыграет против третьей ракетки мира из США Коко Гауфф. Матч состоится во вторник – 11 февраля.

Украинская теннисистка также выступит в парном разряде на турнире в Катаре. Марта Костюк сыграет вместе с американкой Софией Кенин.