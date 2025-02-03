Украину в одиночном разряде представляли три теннисистки. Лучше всего выступила Даяна Ястремская, которая пробилась в финал, сообщает 24 Канал.
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Как изменились позиции украинских спортсменок
Уроженка Одессы провела невероятный турнир, где остановилась в шаге от трофея. Благодаря хорошим выступлениям Даяна поднялась в рейтинге сразу на 22 позиции и вернулась в топ-50.
Первой ракеткой Украины осталась Марта Костюк, которая не выходила на корт в течение последней недели. К ней максимально приблизилась Элина Свитолина, несмотря на неудачное выступление в Линце. Другие же украинские теннисистки не имели больших изменений в мировом рейтинге.
Украинки в топ-150 мирового рейтинга
- 22. Марта Костюк – 2064 очка
- 23. Элина Свитолина – 1970 (+1 позиция)
- 49. Ангелина Калинина – 1171 (-1)
- 50. Даяна Ястремская – 1169 (+22)
- 109. Юлия Стародубцева – 705 (+2)
- 136. Дарья Снигур – 527
- 147. Леся Цуренко – 490
Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга не произошло никаких изменений. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, а десятку сильнейших продолжает замыкать Паула Бадоса.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Соболенко ("нейтральная") – 8956 очков
- Ига Швьонтек (Польша) – 8770
- Коко Гофф (США) – 6538
- Жасмин Паолини (Италия) – 5288
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 4893
- Джессика Пегула (США) – 4861
- Мэдисон Киз (США) – 4680
- Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4095
- Эмма Наварро (США) – 3709
- Паула Бадоса (Испания) – 3588