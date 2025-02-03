Украину в одиночном разряде представляли три теннисистки. Лучше всего выступила Даяна Ястремская, которая пробилась в финал, сообщает 24 Канал.

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Как изменились позиции украинских спортсменок

Уроженка Одессы провела невероятный турнир, где остановилась в шаге от трофея. Благодаря хорошим выступлениям Даяна поднялась в рейтинге сразу на 22 позиции и вернулась в топ-50.

Первой ракеткой Украины осталась Марта Костюк, которая не выходила на корт в течение последней недели. К ней максимально приблизилась Элина Свитолина, несмотря на неудачное выступление в Линце. Другие же украинские теннисистки не имели больших изменений в мировом рейтинге.

Украинки в топ-150 мирового рейтинга

22. Марта Костюк – 2064 очка

23. Элина Свитолина – 1970 (+1 позиция)

49. Ангелина Калинина – 1171 (-1)

50. Даяна Ястремская – 1169 (+22)

109. Юлия Стародубцева – 705 (+2)

136. Дарья Снигур – 527

147. Леся Цуренко – 490

Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга не произошло никаких изменений. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, а десятку сильнейших продолжает замыкать Паула Бадоса.

Рейтинг WTA: топ-10